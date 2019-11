Al salone OrientaMenti anche Amt con un simulatore di guida di bus

Genova. Ci sarà anche Amt a OrientaMenti, il salone dedicato agli studenti in programma al Porto Antico dal 12 al 14 novembre, con uno stand dedicato ai mestieri del trasporto pubblico per far conoscere ai giovani le opportunità di lavoro in azienda e un simulatore di guida professionale di un bus.

Amt negli ultimi anni ha assunto complessivamente 385 giovani nelle diverse aree professionali presenti in azienda, prima fra tutte l’autista di autobus. Dal 2017 ad oggi sono stati assunti 340 autisti, di cui 37 donne. Oltre agli autisti ci sono posizioni aperte per manutenzione di bus, metropolitana e impianti verticali. Negli ultimi mesi sono entrati in servizio 8 laureati in ingegneria e giurisprudenza.

Il simulatore è stato offerto ad Amt dal Consorzio Global, operatore che si occupa della formazione e dell’addestramento per la guida ecologica, economica e sicura. Si tratta di uno strumento sviluppato in un ambiente 3D altamente realistico in grado di riprodurre situazioni di guida complesse. Durante la prova di guida sarà presente un istruttore che darà assistenza e supporto a tutti gli aspiranti autisti. Per provare il simulare è necessario essere in possesso della patente B.