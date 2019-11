Aeroporto di Genova, Ernest conferma i voli per Kiev e Tirana

Genova. La compagnia low cost Ernest Airlines ha confermato i voli operati su Genova per Tirana, in Albania, e per Kiev, Ucraina, anche per la prossima stagione.

I voli diretti verranno operati year round con le seguenti frequenze: Winter Season Genova-Kiev ogni venerdì; Genova-Tirana ogni martedì e sabato. Summer Season 2020 Genova-Kiev ogni mercoledì e sabato; Genova-Tirana ogni martedì, giovedì e sabato.

Intanto prosegue il trend positivo del Cristoforo Colombo. A trainare sono ancora i voli internazionali. Il mese appena trascorso si è chiuso con un incremento di passeggeri del 10% rispetto allo stesso mese del 2018.

A trainare la crescita è ancora il traffico internazionale, che ha registrato un aumento del 14,4%, mentre i passeggeri dei voli nazionali sono aumentati del 6,2%. A contribuire al trend positivo sono stati i nuovi collegamenti introdotti quest’anno (come il nuovo volo per Mosca di Pobeda, quello per Vienna di Level e quelli per Kiev e Tirana di Ernest Airlines, con questi ultimi che peraltro proseguiranno anche nella stagione invernale), uniti a una generale crescita del riempimento medio dei voli. Con la ripresa autunnale e del traffico business, positivo anche il dato aggregato sui principali hub europei, in particolare quelli di Amsterdam, Monaco, Francoforte e Roma.