A26, camion incastrati e auto ribaltata: traffico bloccato tra Masone e Pra’

Genova. In questa già concitata giornata ancora problemi di traffico nel ponente genovese. Per un incidente avvenuto a 4 chilometri dall’allacciamento tra la A26 e la A10, tra Masone e Voltri in direzione sud si sono formate lunghe code.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13: un’auto si è ribaltata, probabilmente a causa della pioggia battente, e due tir cercando di evitarla si sono incastrati tra loro.

Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco, oltre ai soccorsi. Non si hanno notizie di feriti gravi al momento. Tre chilometri di coda, in aumento, segnalati da Autostrade per l’Italia.