A Tursi incontro della rete di Auto Mutuo Aiuto: parte l'”anno della solidarietà”

Genova. Il 12 novembre a palazzo Tursi nel salone di Rappresentanza si è svolta la “Giornata dell’Auto Mutuo Aiuto” organizzata dal Comune di Genova con l’Agenzia per la famiglia. Nel corso dell’incontro è stato proposto a tutte le “forze” sociali, sanitarie e di volontariato presenti sul territorio di dedicare un anno a questo speciale metodo.

Attualmente nella città di Genova si stimano già attivi più di 100 gruppi di Auto Mutuo Aiuto, divisi tra le varie realtà, che si riuniscono settimanalmente e che racchiudono un’ampia gamma di situazioni, dai problemi alcol-correlati all’elaborazione del lutto alla non autosufficienza, ma questa realtà, può ulteriormente ampliarsi.

“Ritengo importante questa iniziativa promossa dall’Agenzia per la famiglia per un duplice motivo – dichiara il vicesindaco di Genova Stefano Balleari – senz’altro sotto il profilo pratico e cioè la vicinanza nei confronti di chi attraversa un momento difficile della propria vita, ma anche dal punto di vista della costruzione di un senso di comunità che molto spesso è un collante fondamentale anche per chi come noi si trova a gestire la cosa pubblica”.

“Una risorsa preziosa per la comunità, di solito assicurata dal volontariato – sottolinea l’assessore alle Politiche socio-sanitarie del Comune di Genova Francesca Fassio – un’ottima opportunità di supporto per non sentirsi isolati quando si affrontano momenti difficili della vita”.

“L’anno dell’Auto Mutuo Aiuto – sostiene Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la famiglia del Comune di Genova – nasce con l’obiettivo di creare una rivoluzione culturale che rimetta al centro le relazioni e l’importanza di fare comunità, contro la solitudine e l’individualismo che rappresentano un reale e diffuso problema per tante famiglie”.

Da oggi è on line la Pagina Internet https://smart.comune.genova.it/genovainsieme nella quale è possibile trovare informazioni sull’Auto Mutuo Aiuto e sul Progetto del Comune di Genova.