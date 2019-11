A. Mittal, l’assessore Benveduti: “Tra dieci giorni non si fermerà solo l’ex Ilva, si fermerà Genova

Genova. “Tra dieci giorni non si fermerà solo l’ex Ilva, si fermerà Genova. E il fatto che qualcuno del governo giallofucsia, dopo aver votato l’emendamento, voglia reintrodurre la protezione penale per Arcelor Mittal è sintomatico dello stato confusionale in cui si trova oggi l’esecutivo. Un atteggiamento che preoccupa e che sottolinea, ancora una volta, i motivi per cui oggi si faccia fatica ad attrarre investitori internazionali in Italia”. È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Al fianco dei lavoratori ci schiereremo – aggiunge Benveduti – a difesa del lavoro, nell’interesse di Genova, della Liguria e dell’Italia. Sarà una manifestazione dell’intera comunità, come accadde in passato per Fincantieri” dice ancora Benveduti.

“Negli ultimi vent’anni la Liguria ha subito una fortissima deindustrializzazione, senza nessun risarcimento in cambio. Un risarcimento che all’epoca doveva essere ripagato in infrastrutture, invece siamo ancora qui ad aspettare il Terzo Valico, la Gronda e il Nodo di Genova”.