A. Mittal, la procura di Milano apre un fascicolo sulla riconsegna di impianti e lavoratori

Genova. La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo, il cosiddetto modello 45, per verificare “l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato” sul caso Arcelor Mittal-ex Ilva. Lo ha reso noto in un comunicato il procuratore della Repubblica Francesco Greco.

Come si legge nella nota, il procuratore Greco “ha altresì proceduto all’iscrizione di un fascicolo al modello 45”, cioè senza titolo di reato né indagati, per verificare se siano stati commessi eventuali reati e ha delegato le indagini al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano per gli accertamenti preliminari.

Il procedimento è stato assegnato al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, responsabile del dipartimento che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione e di diritto penale dell’economia, e ai pm Stefano Civardi e Mauro Clerici, già titolari delle indagini sul gruppo Riva.