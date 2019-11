7000 euro rubati a un’anziana, badante incastrata dalle telecamere e denunciata

Santa Margherita Ligure. Lavorando per sette mesi come badante era riuscita, con vari stratagemmi e in più occasioni, ad appropriarsi di 7000 euro dell’anziana da lei seguita.

Per questo una donna di 64 anni, colombiana, collaboratrice domestica di una pensionata di Santa Margherita Ligure, è stata denunciata dai carabinieri per furto in appartamento.

I militari hanno dimostrato la colpevolezza della badante anche grazie all’acquisizione dei video di un impianto di videosorveglianza.