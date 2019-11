Genova. La quarta giornata del campionato di Serie D femminile nel girone A ha visto confermate le gerarchie fin qui costruite. In vetta alla classifica della serie sono la Legendarte Finale e il Volley Genova Vgp.

Le finalesi, allenate da Davide Bruzzo, si sono aggiudicate la sfida di Diano Marina, superando agevolemente la Arredamenti Anfossi di Marco Pontacolone in tre set. La sfida rallenta la corsa delle dianesi, che erano appaiate al Finale.

Vittoria in trasferta anche per il Volley Genova: Elena Bozzano e compagne hanno vinto in casa della Normac, lasciando solo il primo set al team di Andrea Carozzi.

A tre lunghezze dalle prime della classe c’è la Maurina Strescino. Le imperiesi, che sono allenate da Luca Gallo, hanno vinto in tre set contro la coriacea Volare volley. Tre a zero in trasferta anche per il Quiliano Volley. A Imperia la Nuova San Camillo cede senza entrare in partita e lascia i tre punti a Elisa Traman e compagne.

A completare il programma due vittorie per tre set a zero. La Iglina Albisola ha piegato la Virtus Sestri, mai in gara. Vince anche il Cogoleto volley, che lotta con una Ap Design Alassio decisa, ma incapace di finalizzare gli sforzi.

La Serie D prosegue con il prossimo turno, che la Legendarte affrontare la Iglina Albisola e il Volley Genova contro la Arredamenti Anfossi, chiamata ancora una volta a una sfida di vertice.