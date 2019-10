Voltri, asino cade in un pozzo. Imbragato e salvato dai vigili del fuoco

Genova. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Multedo, insieme a una squadra della sede centrale, sono intervenuti in via delle Grazie a Voltri per soccorrere un asino che, probabilmente dalla sera precedente, era caduto in un pozzo con circa un metro e mezzo d’acqua.

Grazie al materiale Speleo Alpino Fluviale e da soccorso acquatico, un vigile è stato calato munito di idrocostume (la muta di colore arancione che si vede in foto), ha imbragato l’animale e per mezzo di un cavalletto in uso, è stato riportato sul terreno.

A parte un taglio sopra l’occhio causato dalla caduta, l’animale era in buone condizioni, ed è stato quindi riconsegnato al proprietario.