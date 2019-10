Vittime della strada, per Aci Genova è ‘maglia nera’. Ma nel conto anche morti del Morandi

Genova. Genova maglia nera per il 2018 per quanto riguarda l’aumento delle cosiddette ‘vittime della strada’. Una statistica amara, a cui però si aggiunge la beffa forse indelicata di aver conteggiato le 43 vittime del crollo di Ponte Morandi.

Questo è quanto emerge dai dati diffusi da Aci (Automobile Club d’Italia), e riportati da altri media nazionali: nel 2018, infatti, il capoluogo ligure ha fatto registrare il maggior aumento di decessi automobilistici nella speciale classifica delle province italiane, con un più trentassette.

Al di là del valore che può avere il conteggio, stride la comparazione dei 43 morti per il crollo del Morandi con altre, ugualmente tragiche intendiamoci, vittime della strada: sicuramente chi ha perso la vita in quel maledetto 14 agosto era sopra o sotto una strada, ma l’entità e l’unicità del fatto, a prescindere dalle cause che la magistratura accerterà, difficilmente possono consentire di ‘mescolare’ queste tipologie di dati. I morti del Morandi sono vittime dell’uomo. Punto.

Anche perché il dato, stornato dal tragico numero di 43, avrebbe segno negativo, registrando una flessione -3 morti, visto che l’aumento calcolato da Aci e +37, e quindi una “svolta” virtuosa per i genovesi.

Ora, con ogni evidenza non è mera questione di piazzamento della “triste classifica”, come riportato dalla nota stampa di Aci: tutti i genovesi sanno quanto siano pericolose le nostre strade, e quanto tragica sia la conta annuale di vittime. Quello che stupisce è la generalizzazione: le 43 persone morte per il crollo hanno avuto la sola colpa di essere nel posto sbagliato, al momento sbagliato. In un paese sbagliato.