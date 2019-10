Viadotti sulla A26, la precisazione di Aspi: “Effettuate verifiche, no criticità di ordine statico”

Genova In merito alle notizie pubblicate stamane su 5 viadotti della A26, attraverso una nota stampa, Autostrade per l’Italia evidenzia che “su 4 di tali infrastrutture, già oggetto di normale attività di sorveglianza, è stata effettuata una serie di verifiche ulteriori da parte di società esterne specializzate, che non hanno rilevato criticità di ordine statico. Sul quinto, il viadotto Baudassina, le verifiche ulteriori di società terze, rispetto a quelle ordinarie regolarmente effettuate, si concluderanno entro il mese corrente”.

La Direzione di Tronco di Genova, inoltre, si è reda “disponibile a fornire qualsiasi approfondimento necessario sulle analisi svolte e, più in generale, sugli interventi di manutenzione realizzati e in programma”.

Autostrade per l’Italia precisa infine che il trasporto eccezionale finito nelle indagini della Guardia di Financa “non è mai transitato sul Viadotto Pecetti, in direzione Nord. La richiesta della società di auto-trasporto prevedeva infatti un percorso di andata (via Nord della A26) e di ritorno (via Sud): l’autorizzazione per il percorso di andata venne negata dalla Direzione di Tronco di Genova, proprio in seguito alla segnalazione da parte di Spea del difetto su una trave di bordo del viadotto Pecetti (difetto che peraltro era già stato compensato escludendo al traffico la corsia di marcia soprastante). Il Trasporto Eccezionale Cram è transitato quindi soltanto al ritorno sulla via Sud, secondo le specifiche prescrizioni contenute nella relazione Spea”.