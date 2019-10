Genova. La perdita in piazzale Parenzo ha mandato in tilt la circolazione di tutta la Val Bisagno, con flussi di traffico deviati in via Bobbio.

La chiusura dei ponte Campanella e piazzale Parenzo ha costretto la polizia locale a reinventare la circolazione nella zona di Staglieno con numerose chiusure.

In tutta la media Val Bisagno, quindi, la circolazione è in tilt, soprattutto in direzione del centro cittadino, costretta al passare sulla sponda destra del Bisagno.

