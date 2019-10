Viabilità, lunedì mattina in code: traffico intenso su autostrade e verso il centro

Genova. A complicare definitivamente la situazione, poco prima delle 7, ci ha pensato un camion che ha perso parte del materiale, tra i caselli di Pra’ e Pegli, sulla A10 Genova Ventimiglia, in direzione di Genova. Il mezzo pesante ha dovuto essere scortato fuori dall’autostrada da una pattuglia della stradale e questo ha provocato code nel tratto.

Ma in generale, sarà per il tempo che preannuncia pioggia, sono molte le auto in circolazione e quindi la viabilità di Genova sta vivendo in queste “ore di punta” momenti complicati.

Code e rallentamenti sul nodo genovese, da Bolzaneto a Genova Ovest e dal bivio A12/A7 e Genova Ovest. Ma anche rallentamenti sulla viabilità ordinaria, specialmente sulla strada soprelevata e sulla direttrice tra Val Bisagno e centro città.