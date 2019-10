Viabilità, incidente sulla A12 nei pressi del casello di Genova Est. Code anche su strade urbane della zona

Genova. Un incidente si è verificato sulla autostrada A12 nei pressi del casello di Genova Est poco prima delle 13.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbero rimasti coinvolti due veicoli e due persone sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso di Villa Scassi.

Immediate le ripercussioni per chi deve entrare in autostrada, con lunghe code che stanno dando problemi anche alla viabilità urbana della zona di Staglieno.