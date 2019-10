Viabilità, code svincolo A12 e A7 direzione Bolzaneto. Traffico scorrevole altrove

Genova. Code a tratti e rallentamenti sulla A12 per lo svincolo con la A7 in direzione Milano si stanno verificando questa mattina, come di consueto.

Traffico poco scorrevole anche in uscita a Bolzaneto, con code al casello. Non si registrano, invece, al momento, altre criticità.

Sulla viabilità urbana, rallentamenti fisiologici in Val Polcevera, ma anche in questo caso, al momento, non si registrano ulteriori criticità. Ed è questa la notizia.