Viabilità, chiusa strada da via Costanzi e accesso a Torre Specola per lavori a ponte levatoio Peralto

Genova. Da martedì 8 ottobre a mercoledì 6 novembre sarà vietata temporaneamente la circolazione per veicoli e pedoni nel tratto di strada compreso tra via Costanzi e la strada di accesso a Torre Specola.

Il provvedimento è necessario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’ex ponte levatoio di via del Peralto,

Contestualmente all’esecuzione dei lavori, nel tratto di strada di via del Peralto, compreso tra l’intersezione composta dalle vie Parco del Peralto/via Asmara e il palo della pubblica illuminazione Q231, è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione, disciplinato a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.