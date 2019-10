Viabilità, cantieri sulla A7: code e rallentamenti tra Bolzaneto e Busalla

Genova. Giornata difficile per chi in questi giorni deve percorrere l’autostrada A7 in direzione Milano a causa dei cantieri presenti sulla tratta.

Nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla, infatti, da questa mattina si sono formate code che hanno raggiunto anche i 5 chilometri, come durante l’ora di punta di mezzogiorno.

Disagi che sono proseguiti anche durante il pomeriggio: alle 17 il traffico era ancora pesantemente rallentato con code di quasi tre chilometri in direzione nord.

Inoltre, per consentire l’installazione programmata delle barriere antirumore, intervento previsto per legge (n. 447/95), sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 7 e martedì 8 ottobre, con orario 22:00-06:00.