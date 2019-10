Viabilità, Aurelia chiusa ad Arenzano, provinciale Turchino interrotta per smottamenti

Genova. La strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni al km 547,500, ad Arenzano (Città Metropolitana di Genova). La chiusura è stata disposta ieri sera, come previsto dalla procedura per allerta meteo arancione.

Sempre sulla strada statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiuso anche il tratto dal km 548,600 al 549,000, nel territorio comunale di Arenzano, per allagamento.

Inoltre, sulla strada statale 456 ‘del Turchino’ il traffico è provvisoriamente bloccato al km 101,000, nel comune di Mele (Città Metropolitana di Genova), per la caduta di materiale dai versanti sul piano viabile.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

