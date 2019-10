Via XX Settembre, apre un nuovo negozio ed è ancora un supermercato

Genova. Ancora un nuovo supermercato – con un’attenzione particolare al settore food – nella zona del pieno centro di Genova, vicino a via XX Settembre. All’incrocio tra via Porta D’Archi e salita Salvatore Viale, appena defilato, apre i battenti un nuovo supermercato a marchio Pam. L’inaugurazione oggi, giovedì 10 ottobre. Il punto vendita, 450 metri quadri, sarà aperto sette giorni su sette. Prende il posto di una concessionaria.

In una zona della città sempre più votata alla somministrazione di cibo – puntando sul business degli impiegati in pausa pranzo o caffé, o sulla spesa rapida prima di rientrare a casa – Pam, in collaborazione con il partner Arimondo (industria dolciaria), punterà sugli alimenti “healty”, superfood, legumi, barrette energetiche, prodotti bio, frutta e verdura pronte per strizzare l’occhio alle tendenze del momento.

Nel punto vendita saranno impegnati oltre 20 addetti distribuiti nei diversi reparti. L’inaugurazione rientra in un progetto di sviluppo sul territorio che prevede, nel corso del 2019-20, un piano di oltre 100 assunzioni sull’area regionale.