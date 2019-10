Genova. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di oggi in via Cantore, a Sampierdarena, all’altezza dell’edificio del Matitone, sulle corsie in direzione del ponente cittadino.

Un tir ha agganciato un’automobile e l’ha trascinata, facendole fare un testacoda, per alcuni metri. Il traffico in direzione ponente è bloccato per permettere i rilievi da parte della sezione infortunistica della polizia locale e la rimozione dei mezzi.

Nell’incidente non ci sono stati feriti gravi ma la ragazza che era alla guida dell’auto è stata presa in carico dai militi della pubblica assistenza giunta sul posto perché si trovava in condizioni di shock.