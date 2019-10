Veste a strati un bambino con abiti rubati, ladra arrestata alla Fiumara

Genova. Ieri pomeriggio, la polizia di Stato di Genova, ha arrestato all’interno del centro commerciale La Fiumara una 19enne, cittadina peruviana, già pregiudicata per reati specifici, per furto aggravato.

La giovane, entrata nel negozio Oviesse in compagnia di un minore, ha sottratto numerosi capi d’abbigliamento – per un valore di quasi 400 euro – nascondendoli in parte all’interno di uno zaino, in parte facendoli indossare al bambino.

Alle casse, però, le placche antitaccheggio dei capi rubati hanno fatto suonare i dispositivi sonori destando l’attenzione di un addetto alla sicurezza che li ha fermati.

Il minore è stato affidato a un famigliare, mentre la giovane è stata portata in questura in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.