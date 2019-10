Venticinquenne travolto e ucciso da una volante a Cornigliano, sabato l’ultimo saluto a Sharmy

Genova. Si terranno sabato 19 ottobre alle 11 nella chiesa Maria Madre di Buon consiglio in via Cravasco a Pra’ i funerali di Sharmy, il 25enne morto sabato notte dopo essere stato travolto da una volante della polizia in via Cornigliano.

Sharmy era molto conosciuto nel ponente genovese dove aveva abitato con la famiglia prima di trasferirsi a Cornigliano con la compagna Valentina e il loro bimbo.

Proprio per aiutare la famiglia di Sharmy ieri il Consorzio Pianacci ha attivato una racconta fondi. Ora per far fronte alle richieste di chi non può recarsi personalmente al Pianacci, è stato attivato anche un iban

Ecco i dati: IT26T0306909606100000004636 (Banca Intesa).

“Manderemo ricevuta, ovviamente se nella causale del bonifico sarà indicato anche un recapito, telefonico o mail – spieg Carlo Besana presidente del consorzio – il nostro estratto conto sarà a disposizione di chiunque voglia successivamente verificare”.