Genova. L’aria frizzantina di questa mattina è causata dall’ingresso di venti da Nord che raggiungeranno anche forte intensità sul settore centro-occidentale costiero. Secondo il Limet, il centro meteo ligure, sono possibili temporali in mare aperto e piogge deboli poco consistenti sulla terraferma.

Su tutta la regione il cielo resterà nuvoloso, con qualche schiarita a metà giornata sul settore centrale. Generale attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto con schiarite più decise.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Le temperature sono ovunque in diminuzione sulla costa minime tra 12 e 15° C, nell’interno tra 7 e 12°, le massime andranno da 16 a 18° C sulla costa, tra 13 e 15° nell’interno.

Andando a vedere le previsioni per questo ponte dei Santi, la giornata migliore dovrebbe essere domani, mentre sabato e domenica si preannunciano piovosi.