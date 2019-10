“Vengo a giocare per Genoa, finalmente vinciamo scudetto”, il video messaggio di Ibrahimovic, tra scherzo e sogno dei tifosi

Genova. Un video messaggio tra scherzo e provocazione, da parte di uno che di queste ‘materie’ è campione, oltre che con il pallone tra i piedi. E non solo.

Parliamo di Zlatan Ibrahimović, di cui oggi gira su whatsapp una video dedica indirizzata a Ricky (Saponara?): “Ciao Ricki, sei pronto? Vengo a giocare per il Genoa. Finalmente vinciamo lo scudetto eh”.

Una frase che avrebbe mandato in brodo di giuggiole la comunità rossoblù, abituata a lasciarsi trascinare da grandi passioni e grandi sogni. Sogno che più sogno non si può, va detto, visto che l’ingaggio del campione svedese, era di 15 milioni di euro, per la sua ultima stagione in Europa.

Ma se in una frase metti la parola Genoa e scudetto… allora tutto è possibile.