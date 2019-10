Genova. Matteo Sericano, genovese, classe 1997, il 5 ottobre è partito per la Mini Transat, regata oceanica in solitario: più di 4000 miglia da La Rochelle in Francia alla Martinica, nei Caraibi.

Nonostante l’urto con un oggetto galleggiante in mare aperto mentre navigava a tutta velocità, Sericano ha appena concluso la prima tappa à Las Palmas in settima posizione tra i mini 650 prototipi.

Le barche in gara, 82 in totale alla partenza, hanno affrontato due fronti meteorologici impegnativi nel golfo di Biscaglia e lungo le coste portoghesi con onde di 4 metri e vento a 30 nodi. “È stata molto dura, sia strategicamente sia psicologicamente – racconta il velista – nel golfo di Biscaglia il meteo è stato davvero impegnativo, lungo le coste del Finisterre è stato un po’ più leggero, ma sempre difficile. Sono rimasto sveglio e bagnato per 3 giorni di fila per non farmi cogliere alla sprovvista da raffiche improvvise di vento. Dopo i due fronti è iniziata la corsa vera e propria e ho spinto al massimo”.

L’urto di un oggetto galleggiante con il timone ha complicato ulteriormente la navigazione “La tecnologia che consente lo sgancio rapido ha permesso di salvarmi, ma ha mandato la barca fuori controllo. Ho rischiato di spezzare l’albero e per salvare la situazione ho perso lo spinnaker medio, una delle vele più importanti, tagliando la cima che lo teneva e riuscendo così a raddrizzare la barca. Dopo l’incidente ho vissuto momenti difficilissimi, ma ho reagito bene e ho gareggiato al massimo con un’altra vela, lo spi maxi. Nonostante l’imprevisto ho fatto una buona gara. Non sono nei top five ma punto a migliorare nella seconda tappa, anche se non so ancora se il comitato di gara mi permetterà di montare un altro spinnaker o se sarò penalizzato e dovrò affontare l’oceano con una vela in meno rispetto agli altri concorrenti”.

La Mini Transat è una regata transoceanica in solitario senza assistenza e senza possibilità di comunicare con l’esterno, che parte da La Rochelle, in Francia e arriva a Martinica, Caraibi, attraverso l’Oceano Atlantico.