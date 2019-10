Genova. Doveva essere riaperta in giornata la strada che da San Carlo di Cese porta a Lencina, ma la pioggia intensa di oggi ha rallentato la chiusura dei lavori.

Parliamo di via Carpenara, che ieri è stata bloccata al traffico a causa di uno smottamento che ha invaso la carreggiata: i lavori di ripristino sono andati avanti tutta la mattina ma sono stati interrotti per le forti piogge cadute nel primo pomeriggio in tutta la valle.

I lavori comunque sono praticamente terminati, e si aspetta solo una piccola rifinitura, che, se tutto va bene, dovrebbe essere terminata nelle prime ore di domani. Si sta valutando con le autorità come gestire la mobilità degli studenti di San Carlo di Cese, che potrebbero ricevere una giustificazione per l’impossibilità di spostamento.