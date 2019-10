Genova. Doveva riaprire oggi pomeriggio la strada che collega San Carlo di Cese a Pegli, ma purtroppo, a pochi minuti dal via libera, la frana che incombe sulla carreggiata ha ripreso a muoversi.

Per questo motivo la viabilità è stata nuovamente interrotta, fino al termine di una nuova messa in sicurezza. Per questo motivo è decaduta la soluzione navetta a monte della frana, non potendo essere possibile neanche un passaggio pedonale.

Non sono ancora chiari i tempi per il definitivo, si augura, ripristino, visto che nuovo materiale dovrà essere rimosso, e i lavori di messa in sicurezza ricalibrati.