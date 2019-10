Val Varenna, frana blocca strada per San Carlo di Cese. Servizio trasporto pubblico limitato

Genova. Una frana ha costretto alla chiusura di una strada in Val Varenna, tra San Carlo di Cese e Lencisa, nell’immediato entroterra del ponete genovese.

Si tratta di via Carpenara, poco metri prima dell’incrocio con via San Carlo di Cese, sotto il monte Figogna: la chiusura della strada al traffico comporterà la limitazione del servizio di trasporto pubblico in transito sulla quella direttiva, la linea 71, inizialmente sospesa per verifiche.

Stando ai primi sopralluoghi non si potrà intervenire prima di domattina, vista la delicatezza della situazione in concomitanza con l’allerta rossa.