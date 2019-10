Val Trebbia, frana sulla statale 45. Strada chiusa al traffico

Genova. A causa di una frana, è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 45 “Di Val Trebbia”, in corrispondenza del km 34,100 a Torriglia, in provincia di Genova.

Sono al momento in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Il transito viene consentito solo ai mezzi di soccorso.

La comunicazione arriva da Anas, i cui tecnici in questo ore sono impegnati su diverse strade della nostra regione a causa dei numerosi smottamenti che hanno interessato la rete viari regionale.