Val d’Aveto, liberato stallone selvaggio catturato per macellazione clandestina

Genova. Qualche giorno fa, durante un’operazione di controllo da parte della Asl 4, dei Nas e dei Carabinieri Forestali è stato trovato uno stallone privo di identificazione nel recinto di un macello locale dela Val d’Aveto.

Il cavallo è risultato essere lo stallone denominato Penn, appartenente ad uno dei branchi di cavalli inselvatichiti meglio conosciuti come cavalli selvaggi dell’Aveto. Il riconoscimento è stato possibile grazie alle schede segnaletiche redatte dalla d.ssa Evelina Isola e dagli studenti dell’università d Genova che da anni effettuano monitoraggi e tesi di laurea sui ‘selvaggi’.

Le spiegazioni fornite da chi deteneva abusivamente il cavallo non sembrano essere state convincenti, visto che la presenza del cavallo è stata documentata con fotografie e video, pochi giorni prima a molti chilometri di distanza, sui monti, e ciò sembra dare fondamento alle insistenti voci raccolte negli anni in merito a prelievi abusivi di cavalli inselvatichiti, puledri in particolare, e macellazione clandestina.

Posto sotto sequestro, Penn è stato reintrodotto in natura, grazie alla determinante collaborazione dei tecnici volontari dell’Endas, Equitazione etologica, Riccardo e Laura Rogina, di Elisa Canepa, medico veterinario. Quest’episodio mette in evidenzia l’importanza del lavoro di monitoraggio portato avanti dai professionisti del progetto I cavalli selvaggi dell’Aveto-Wildhorsewatching che operano da anni sul campo.

(Foto da I Cavalli Selvaggi dell’Aveto Wildhorsewatching)