Una squadra di calcio genovese vuole arruolare il presidente del consiglio Giuseppe Conte

Genova. “Giuseppe Conte il giovedì sera passi da Genova, al Roccacannuccia abbiamo bisogno di giocatori bravi come lei per vincere il campionato Uisp! Può anche mandare Giuseppi Conte”.

Negli spogliatoi e nelle chat del Roccacannuccia, formazione con base nel quartiere di Oregina e che milita nel campionato Uisp genovese di calcio a 7, non è passato inosservato il video circolato insistentemente sui social network in cui il presidente del consiglio Giuseppe Conte si esibisce in un virtuosistico palleggio insieme all’imprenditore del tessile Brunello Cucinelli.

Un video divenuto virale, con quasi 8000 like e 1000 condivisioni dirette, solo se si conta il post sul profilo Twitter del premier. Conte che, già un anno fa, era stato ammirato per il gesto atletico. Al tempo uno stop, sfera al piede, durante una visita nel suo paese natale, Volturata Appula.

Il campionato Uisp di calcio a 7 a Genova inizia la prossima settimana. C’è ancora qualche giorno di tempo per disperate operazioni di mercato. E chissà se, viste le tormentate vicende di governo, Giuseppe Conte non scelga a sorpresa di vestire la maglia numero 10 in una squadra di quartiere piuttosto di sopportare lo stress di palazzo Chigi.

Per citare, indirettamente Franco Scoglio, a cui si rifà il nome del team di Oregina, per convincerlo, il presidente Tommaso Ricci, potrebbe dirgli: “Siamo il Roccacannuccia, mica il governo giallorosso”.