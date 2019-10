Turismo, la Liguria si mette in mostra al World Travel Market di Londra

Genova. La Liguria sarà protagonista al World Travel Market di Londra, il principale evento mondiale per l’industria dei viaggi in programma dal 4 al 6 novembre nella capitale d’oltremanica con 50mila tour operator presenti, 11mila buyer, 5.000 espositori, 3.000 giornalisti, più di 180 Paesi rappresentati e la prospettiva di accordi commerciali per 5,5 miliardi di sterline.

Con un grande stand nell’area Enit Italia e tanti appuntamenti in programma, Regione Liguria e Agenzia “In Liguria” incontreranno i professionisti del settore, a riprova del costante impegno sui mercati stranieri per promuovere il territorio e fare business in uno dei settori trainanti dell’economia regionale. L’offerta turistica ligure sarà presente nel padiglione Italia con uno stand espositivo allestito e coordinato dall’Agenzia Regionale di Promozione Turistica “In Liguria”, a conferma dell’interesse verso i mercati stranieri, che continuano a dimostrare attenzione verso la destinazione Italia e verso la Liguria in particolare, con un fitto calendario di appuntamenti già fissati con il trade e con la stampa.

Tra gli appuntamenti in programma, nella giornata di apertura, il 4 novembre, dopo il taglio del nastro della kermesse, la preparazione di un pranzo presso lo stand di Enit con prodotti liguri e gli incontri con la stampa internazionale presso lo stand che ospiterà ben 10 operatori del nostro territorio. Al fianco di Regione anche la Camera di Commercio di Genova e Genova Gourmet.

“Dopo essere stati a Berlino – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – la nostra presenza a Londra è strategica per presentare una nuova modalità di comunicazione ‘esperienziale’, per invitare i turisti a visitare la nostra regione. Ci candidiamo ad essere la prima in Italia per ‘experience’: ciò che proponiamo a chi sceglie la Liguria come destinazione è infatti un’offerta integrata e ‘immersiva’, a 360 gradi: non solo mare blu e spiagge, essendo la seconda regione in Italia per numero di Bandiere blu, ma anche sapori, tradizioni artistiche e culturali e poi i profumi della nostra natura con i parchi nazionali e regionali, le nostre aree marine protette. Alle spalle di questa due giorni oltremanica c’è un grande lavoro che stiamo portando avanti per integrare tantissimi settori e destagionalizzare le presenze turistiche”.

La partecipazione al WTM sarà quindi l’occasione per presentare in anteprima mondiale il nuovo prodotto virtuale ‘Liguria Immersive Experience’, il nuovo format che porterà a Londra un’immersione virtuale in un mondo che è invece molto ma molto reale: quello della Liguria, terra fatta di bellezza e di occasioni per una vacanza. “Applichiamo l’innovazione e la tecnologia virtuale alla bellezza della Liguria, permettendo di aprire lo sguardo sulla Regione – spiega Pietro Paolo Giampellegrini commissario di Agenzia In Liguria – si tratta di una modalità nuova che guarda al futuro e rende protagonista il turista mettendolo al centro dell’emozione dell’esperienza che potrà vivere nella nostra regione, in perfetta linea con quel turismo esperienziale che rappresenta per noi uno degli obiettivi strategici nella promo commercializzazione del prodotto Liguria oltre che uno dei punti di forza per conquistare nuovi spazi sui mercati internazionali”.

Per l’assessore al Turismo Gianni Berrino “i numeri del WTM danno la misura di quanto sia importante esserci e poter dire la nostra in un evento mondiale di questa portata, un’altra grande occasione che mettiamo a disposizione dell’industria del turismo. È molto importante che a Londra, dove si fa business in particolare con il mercato britannico e americano, la Regione sia presente in stretta collaborazione con chi fa impresa. La presenza di una decina di operatori nel nostro stand è un ottimo segnale in questo senso”.

È accanto alla presentazione generale curata dall’Agenzia Regionale che saranno allestite le 10 postazioni degli operatori turistici aderenti, in grado di proporre e vendere prodotti turistici rivolti al mercato internazionale. A Londra saranno presenti: Angiolina’s Farm, Arbaspaa,Beautifuliguria, Consorzio Portofino Coast, Consorzio Servizio Marittimo Del Tigullio, Convention Bureau Genova, Diana Tours, Giada Residence Srl, Gruppo Cozzi Parodi, Kitty Tours.