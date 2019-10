Genova. Dopo la rottura della tubazione dell’acqua in piazzale Parenzo di ieri mattina, proseguono i lavori per ripristinare il manto stradale. Il tubo è stato sostituito e l’erogazione dell’acqua a poco a poco è destinata a tornare alla normalità.

La polizia municipale segnala forte traffico in entrambi i sensi di marcia sin dalle prime ore di questa mattina, nonostante l’apertura al traffico veicolare della corsia dei bus di via Bobbio e del “bypass” all’interno di piazzale Parenzo. Resta chiuso ponte Campanella.

Per la direzione monte i veicoli che provengono sia da corso De Stefanis sia da via Mandoli, possono percorrere il controviale di piazzale Parenzo e riprendere immediatamente dopo la piazza la direzione di marcia originaria. Per i veicoli provenienti da via Montaldo e via Bobbio è stata appunto aperta la corsia riservata ai mezzi Amt compresa tra ponte Campanella e ponte Monteverde.

Per la direzione mare tutti i veicoli provenienti da lungobisagno Istria hanno obbligo di svolta su ponte Monteverde, e prosecuzione della marcia nella via Piacenza e poi Bobbio, con possibilità di tornare sulla sponda di levante del Bisagno da ponte Castelfidardo.

Per ora non è stato ancora possibile avere una tempistica sulla fine dei lavori.