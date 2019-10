Trovato cadavere al largo della Francia, potrebbe essere l’anziana scomparsa da Cogoleto

Cogoleto. La polizia francese ha recuperato un cadavere di donna al largo di Marsiglia. Potrebbe essere Maddalena Parodi, l’anziana di 73 anni scomparsa 10 giorni fa da Cogoleto (Genova). Il corpo trovato in Francia corrisponderebbe alla descrizione dell’anziana. Le autorità francesi hanno disposto analisi sul corpo per capire se vi siano segni di lesioni esterne o se si tratta di una tragedia.

La donna, che abita in un condominio della zona ed è molto conosciuta in paese anche se riservata e fragile, è svanita nelle ore dell’allerta meteo e non si capisce dove o da chi possa trovarsi.

Le ricerche sono scattate dopo la denuncia da parte dei familiari, un fratello e una nipote, che hanno anche contattato la redazione della trasmissione tv Chi l’Ha Visto. Oltre alla foto diffusa dalla famiglia, si sa che Maddalena Parodi è alta circa un metro e sessanta e quando è uscita indossava una giacca rossa senza maniche e pantaloni scuri.