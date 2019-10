Trofeo Nico Sapio: a novembre stelle internazionali del nuoto alla Sciorba

Genova. Mancano cinque settimana alla 46° edizione del Trofeo Nico Sapio, il tradizionale appuntamento natatorio internazionale, in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la Fin e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova.

La piscina Sciorba di Genova si prepara ad accogliere, anche nel 2019, grandi campionesse e campioni. L’evento, per volontà della Federazione Italiana Nuoto, costituisce un test utile per il conseguimento dei tempi limite di partecipazione agli Europei in vasca corta in programma a Glasgow dal 4 all’8 dicembre. Come per tradizione, venerdì 8 e sabato 9 saranno le giornate dedicate alle categorie Assoluti e Juniores.

Domenica 10, invece, spazio alle categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi. Da quest’anno, in ricordo dello storico presidente Genova Nuoto e ideatore del trofeo Nico Sapio, verrà istituita la Coppa Luigi Gardella, assegnata alla società prima classificata con il miglior punteggio complessivo nelle categorie Esordienti A e Ragazzi.

Genova Nuoto e My Sport punteranno anche quest’anno sulla partecipazione di atleti della Nazionale italiana, anche in ragione degli ottimi risultati conseguiti agli ultimi Mondiali. E’ ufficiale, intanto, la partecipazione di 4 big stranieri.

Ci sarà, per la prima volta al trofeo Nico Sapio, il tedesco Marco Koch, già detentore del primato mondiale nei 200 rana. Campione mondiale 2015 a Kazan e argento 2013 a Barcellona, Koch vanta anche prestazioni di grande livello in vasca corta: argento a Doha 2014, oro a Windsor 2016, bronzo ad Hangzou 2018. Ritorna a Genova l’ungherese Laslo Cseh. Un curriculum eccezionale: bronzo nei 400 misti ad Atene 2004, argento nei 200 farfalla, nei 200 e nei 400 misti a Pechino 2008, bronzo nei 200 misti a Londra 2012, argento nei 100 farfalla a Rio de Janeiro 2016. In totale, tra vasca lunga e corta, 17 medaglie (2 titoli iridati) ai Mondiali.

ll trofeo Nico Sapio sarà anche l’occasione per celebrare la decima partecipazione dell’americana Madison Kennedy. Dagli Stati Uniti arriverà anche il velocista Matthew Josa.