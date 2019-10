Genova. Si è conclusa la fase nazionale del Trofeo Coni svoltasi a Crotone, dove presso la locale Lega Navale. Centinaia di atleti, di età compresa tra i 10 e 14 anni, giunti da ogni regione, si sono sfidati nelle acque del Mar Ionio.

La squadra che ha rappresentato la Liguria era composta da Davide Enrico per la tavola a vela, Federico Bergamasco e Michele Conti per il doppio e Andrea James Zanenga per il singolo. Era accompagnata dal coach Sergio Vaggi. La Liguria doveva difendere il titolo vinto splendidamente nel 2018 a Rimini.

Nonostante il successo di Davide Enrico che ha conquistato l’oro come nel 2018 nel Techno 293, non si è potuto bissare il successo di squadra. Belle comunque le prove condotte nel doppio da Federico e Michele sul Feva e da James nell’Optimist che hanno dato il tutto per tutto ma che non è stato sufficiente per portare la squadra sul podio.

Il Trofeo Coni 2019 per la vela è stato vinto dal Veneto, seguito da Sardegna e Trentino.

“Positiva comunque l’esperienza per i ragazzi che hanno potuto respirare un’atmosfera da piccola Olimpiade nonostante il lungo viaggio per raggiungere la Calabria – dicono i portavoce della I Zona Fiv -. Grazie ai ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo ed il giusto spirito competitivo e al tecnico designato Sergio Vaggi che per il secondo anno consecutivo ha accompagnato la squadra in questa bella avventura”.