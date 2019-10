Treno trasferta Lega bloccato da incendio. Sonia Viale: “Non ci scoracciamo, però Trenitalia…”

Genova. Il convoglio ferroviario che questa mattina stava trasportando alcune centiania di attivisti leghisti, tra cui diversi “istituzionali”, è stato bloccato questa mattina a causa di un principio di incendio al locomotore.

L’episodio, senza alcuna conseguenza su persone, si è verificato alle porte di Pisa, dove il treno era in transito. Il locomotore è andato in surriscaldamento, iniziando ad emettere fumo. Immediato quindi lo stop, con diverse decine di minuti di attesa per la sostituzione.

Nessun problema quindi per i viaggiatori, diretti a Roma per la manifestazione indetta dal leadera del Carroccio Matteo Salvini, anche se non mancano frecciatine: “A bordo siamo centinaia di leghisti che non si scoraggiano certo per questo – ha commentato la vice presindente di Regione Liguria Sonia Viale – Arriveremo a Roma con il sorriso. Però Trenitalia…”