Tre titoli e sette pass per la Riboli ai campionati regionali di specialità

Carasco. Si è conclusa sabato 12 ottobre a Carasco la fase regionale del campionato Gold di specialità di ginnastica ritmica.

La Riboli, organizzatrice dell’evento, ha portato in pedana le ginnaste Elisa Costa e Cecilia Govi nella categoria Junior 2-3, Elisa Chiappalone con Michelle Minervini ed Alice Bacigalupo con Syria Marenco nella specialità coppie. Bianca Folegnani, nelle Junior 1, era assente per motivi di salute

Inoltre Elisa Chiappalone, capitano della squadra Open, si è cimentata anche nell’esercizio individuale tra le Senior dove ha ben figurato conquistando l’argento di giornata e di campionato alla fune.

Nella classifica di campionato stesso metallo per Elisa Costa alla palla (oro di giornata) e per Bacigalupo-Marenco nelle coppie.

I tre titoli di campionato sono stati firmati da Bianca Folegnani, che alla palla e al nastro non ha rivali e dalla coppia Chiappalone-Minervini, che risulta in effetti ancora campionessa italiana in carica ed ha condotto una buona prova, all’altezza delle aspettative.

Altro pass per la fase di zona tecnica arriva con il nastro di Elisa Costa, dove un nodo compromette un miglior risultato ed è quarta. In gara anche Cecilia Govi che tra le Junior 2-3 conduce un buon esercizio alla palla, tuttavia una perdita d’attrezzo ha sacrificato la sua posizione: sesta.

Sette pass conquistati e tre titoli è il bilancio finale della fase regionale: atlete e staff della Riboli rivolgono quindi l’attenzione alla fase successiva in programma a Biella sabato 2 e domenica 3 novembre.