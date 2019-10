Tre chili di marijuana nei sacchetti della spesa, genovesi arrestati ad Acqui Terme

Genova. Stavano andando a prendere il treno, alla stazione di Acqui Terme, con una borsa a testa e alcuni sacchetti di plastica, in tutto e per tutto simili a quelli che si usano per fare la spesa al supermercato. Improbabile che la “merce” che contenevano – 3 chili di marijuana – sia stata trovata tra gli scaffali di un negozio e sarà anzi una delle premure dei carabinieri risalire alla particolare filiera.

Intanto due uomini di 45 e 47 anni, residenti a Genova, sono stati arrestati. I due, pregiudicati per reati analoghi e quindi noti alle forze dell’ordine, sono stati scorti alla stazione di Acqui

Terme, mentre salivano su un treno regionale diretto verso il capoluogo ligure.

Processati per direttissima, nei loro confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.