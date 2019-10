Tennis giovanile: concluso il circuito Slam by Head

Genova. È andata agli archivi presso il Tennis Club Genova la quarta ed ultima tappa del circuito Slam by Head, che ha fatto registrare una partecipazione davvero ampia di giovani atleti, con rappresentanza importante di giocatori di fuori regione.

A livello di vittorie la Liguria è stata protagonista assoluta, con due successi targati TC Genova ed uno ciascuno di Park Genova, Lubrano Tennis Academy, Tc Ambrosiano, TC Finale, Lunimare, TC Vado.

Di seguito i nomi dei primi quattro classificati della tappa del TC Genova in ogni categoria.

Under 10 maschile: 1° Giovanni Calvi, 2° Tommaso Callà, 3° Filippo Bini, Elia Ruffino.

Under 10 femminile: 1ª Victoria Gramaticopolo, 2ª Giorgia Buccinotti, 3ª Elettra Beecroft, Nickole Laudicino.

Under 12 maschile: 1° Joele Andreazzoli, 2° Federico Pugliese, 3° Giovanni Bibolini, Lorenzo Elia.

Under 12 femminile: 1ª Emma Peretti, 2ª Martina Gramaticopolo, 3ª Alessia Ciobanu, Daniela Gramaticopolo.

Under 14 maschile: 1° Adriano Barbaro, 2° Davide Spinetta, 3° Samuele Lippi, Matteo Caravelli.

Under 14 femminile: 1ª Lucia Tognoni, 2ª Cecilia Manitto, 3ª Francesca Miglio, Arianna Mattaroni.

Under 16 maschile: 1° Nicolò Musso, 2° Adriano Barbaro, 3° Nicolò Lippolis, Carlo Magnani.

Under 16 femminile: 1ª Vittoria Baccino, 2ª Matilda Buscaglia, 3ª Cecilia Manitto, Francesca Benasso.

Ora l’appuntamento con lo Slam by Head è per il master del circuito, in programma sui campi del TC Pegli e con le finali previste per sabato 12 ottobre.