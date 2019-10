Tav: Port Authority Genova, centrale per sviluppo del porto di Genova in Ue

Genova. “Genova e’ il porto d’accesso del corridoio Reno-Alpi, ma appena sopra di noi incrociamo il corridoio Mediterraneo dal Portogallo all’Ungheria, un corridoio logistico che speriamo verra’ rafforzato dalla Torino-Lione, molto importante per Genova”. Cosi’ il presidente dell’Autorita’ di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini stamani a Palazzo San Giorgio al Forum internazionale Italia-Ungheria, a cui ha partecipato il console generale e ambasciatore dell’Ungheria Jenoe Csiszar, ha rimarcato l’importanza della Tav Torino Lione per il porto di Genova.

“La zona retro portuale di Genova ormai si estende a tutto il Nord Italia, con l’interporto di Padova facciamo un quarto del nostro traffico merci complessivo e per molti servizi transoceanici che vengono da Gibilterra, anche per Paesi come l’Ungheria i porti liguri sono importanti. – commenta Signorini – L’intersezione di traffico ferroviario tra i due corridoi europei puo’ corroborare i traffici attraverso i nostri scali liguri”.

Csiszar ha ricordato come nel “2018 l’Italia sia diventata il quarto partner commerciale piu’ importante dell’Ungheria e il terzo mercato piu’ rilevante per l’export ungherese”.