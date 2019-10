Tafferugli per l’inaugurazione della sede di Forza nuova, 10 condanne: tutti assolti per la resistenza

Genova. Il tribunale di Genova ha condannato 10 manifestanti su 17 coinvolti per i tafferugli scoppiati nel settembre del 2016 in occasione dell’inaugurazione della sede di Forza nuova in via Orlando a Sturla a cui partecipò il segretario Roberto Fiore.

Diversi i reati: porto d’oggetti atti a offendere, lancio pericoloso di oggetti, travisamento, oltraggio a pubblico ufficiale oltre al danneggiamento della targa situata nei giardini della stazione di Brignole dedicata a Venturini. Per quest’ultimo reato sono stati condannati in 4. Le pene sono comprese tra 3 e 9 mesi di reclusione. Tutti e 17 sono invece stati assolti per il reato di resistenza.

In tutto il sostituto procurare Federico Manotti aveva chiesto il rinvio a giudizio per 24 manifestanti.

Cinque manifestanti avevano chiesto e ottenuto la messa alla prova nell’udienza preliminare mentre uno aveva ottenuto un patteggiamento a 8 mesi di reclusione.