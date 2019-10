Svaligiato lo shop di Alemante Friends. L’associazione ai ladri: “Restituiteci la merce”

Genova. Alemante Friends è un’associazione nata nel ponente cittadino nel 2002, fondata da un gruppo di amici per ricordare, con opere di solidarietà, un ragazzo scomparso per una grave malattia. L’associazione in questi anni ha organizzato molti eventi e fatto beneficienza per vari enti: l’obiettivo benefico di quest’anno è donare tre strumenti al Centro di Neurofisiologia dell’Ospedale Gaslini.

L’altra notte ignoti si sono introdotti nello shop di Alemante Friends al campo sportivo di Pra’ e hanno svuotato gli scaffali da gadget, felpe, magliette e altri oggetti che venivano venduti per ricavare fondi per la solidarietà.

Dall’associazione hanno deciso di lanciare un appello direttamente ai ladri, attraverso i social network. Sulla pagina Facebook è comparso questo messaggio, condiviso da oltre 1000 persone in poche ore.

“Ora ci appelliamo a quelli che ci conoscono e “sanno che…” e che potrebbero venire in contatto con quelli che “non sanno che…”. Per cortesia, fate loro presente che sarebbe cosa gradita ricevere indietro ciò che manca dai nostri scaffali, possono farci avere indietro il nostro materiale anche in via anonima, così come, anonimamente, sono entrati nello shop. E ci sembra inutile dirvi di non acquistare il merchandising degli Alemante da persone che non fanno parte dell’Associazione perché in quel caso i vostri soldini non contribuirebbero a dare una mano ai medici del Gaslini”.

Perché l’unico guadagno che i ladri potrebbero avere dal cercare di piazzare il merchandising Alemante sarebbe attraverso la truffa.