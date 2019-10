Successo per la prima edizione di Ottobre Genovese, il festival per i 150 anni di Giglio Bagnara

Genova. Chiusura con successo per Ottobre Genovese, il festival organizzato da Giglio Bagnara per celebrare i 150 anni, al quale hanno dato adesione e patrocinio le istituzioni locali, in particolare il Comune di Genova e la Camera di Commercio. Un susseguirsi di eventi che hanno coinvolto non solo la città, le Istituzioni e ben 45 aziende, ma soprattutto, il grande pubblico dei genovesi che ha partecipato con entusiasmo al fitto programma della kermesse.

Sono state infatti oltre 3.000 le registrazioni agli eventi nella settimana del festival e hanno premiato tutti gli appuntamenti in calendario, a partire dalla mostra “Portrait” di Graziella Vigo, l’appuntamento in assoluto più apprezzato dal pubblico per la sua unicità e per il grande prestigio di una delle più geniali fotografe italiane di sempre, seguito dalla sfilata di Pinko, Manila Grace e Maliparmi e dal talk show “Genova How Are You” che ha riempito il Teatro Carlo Felice pur in una serata di “allerta rossa”.

Con 41 artisti di grande calibro, 17 sponsor e 4 sponsor tecnici, l’Ottobre Genovese ha animato la città per una intera settimana dal 19 al 26 ottobre, anticipando l’attesa con i tre appuntamenti de “Il Salotto del Viaggiatore” durante il Festival della Poesia. E la presenza dei genovesi non ha premiato solo gli eventi organizzati nei luoghi più suggestivi di Genova: già dal primo giorno di festival, infatti, anche gli accessi in store hanno raggiunto picchi sempre più alti, a dimostrazione del fatto che Giglio Bagnara è punto di riferimento per la sua città: sono state oltre 800 in una settimana le Anniversary Card rilasciate, di fidelizzazione e sconto per la clientela.

Molto alto è stato l’interesse in generale per la manifestazione anche da parte di chi non ha potuto seguirla da vicino, sono stati infatti più di 160 mila gli accessi unici ai canali digitali nel solo mese del festival mentre oltre 660 mila sono state le visualizzazioni sulle piattaforme social con un numero importante di foto e video prodotti e editati.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato – dice il Patron di Bagnara Enrico Montolivo – pensavamo che questo nostro anniversario fosse importante non solo per noi, ma per tutta la città e, al tempo stesso, volevamo “ringraziare” i genovesi per l’attenzione e l’interesse che ci hanno sempre tributato in tutti questi anni. La nostra soddisfazione sta nella risposta calda, partecipata, entusiasta che la città ci ha attestato, nell’appoggio che le istituzioni ci hanno manifestato e nel supporto che molte aziende hanno offerto”.