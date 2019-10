Sturla, incendio devasta abitazione. Due persone intossicate, palazzo evacuato per due ore

Genova. Due persone sono state trasportate in codice giallo al San Martino di Genova questa notte a seguito di un incendio sviluppatosi nella loro abitazione.

E’ successo a Sturla, in via Cadevilla, al civico 13, dove poco dopo le 3 e mezza le fiamme sono divampate in due stanze: madre e figlio hanno inizialmente provato a spegnere l’incendio, ma poi si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Per questo motivo entrambi hanno respirato fumo, ed è stato necessario il ricovero. La casa è stata successivamente messa in sicurezza, mentre per qualche minuto anche altri condomini sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni per precauzione