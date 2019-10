Stralcio immunità penale a Mittal da Dl imprese, la Fiom: “Confusione enorme, pronti a reagire”

Genova. “La notizia di oggi può far diventare concreta la minaccia di ArcelorMittal di fermare gli altoforni di Taranto. Con questo atto il Governo cambia gli accordi con la Mittal e l’azienda potrebbe mettere in discussione parte delle sue attività produttive e gli organici”.

E’ l’allarme lanciato dal segretario della Fiom genovese Bruno Manganaro dopo la notizia che l’articolo relativo all’immunità penale per Arcelor Mittal verrebbe stralciato dal dl imprese per essere affrontato in altra sede.

“La confusione del governo sull’industria e l’occupazione è enorme – dice Manganaro – vedremo come reagirà ArcelorMittal. Nel caso siamo pronti a rispondere adeguatamente”.