Strada Guido Rossa e lungomare Canepa, code per cantiere e un incidente

Genova. Un incidente in lungomare Canepa che, per fortuna, non ha causato feriti gravi, sta però provocando qualche disagio al traffico.

Si registrano code in direzione Ponente che si ripercuotono sull’elicoidale, sulle vie limitrofe e anche sulla parte finale della strada sopraelevata. Il traffico, secondo la polizia municipale, è comunque in via di snellimento.

Maggiori problemi, invece, sulla strada Guido Rossa, in direzione Levante, a causa del cantiere che limita le corsie di marcia. Il serpentone di auto comincia già dall’uscita del casello autostradale di Genova Aeroporto.

Il traffico sulle strade genovesi è in aumento probabilmente anche per l’imminente ponte dei Santi.