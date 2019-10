Stazione Principe, nell’operazione “alto impatto” della Polfer 1 arresto su 392 persone identificate

Genova. 392 persone identificate, 1 arresto e una segnalazione alla Prefettura sono i risultati dell’attività di controllo straordinario denominata “Alto Impatto” effettuata dalla Polizia Ferroviaria presso la stazione di Genova Piazza Principe.

L’operazione, disposta in ambito nazionale nelle maggiori stazioni ferroviarie, ha coinvolto oltre al personale della Polfer, anche il Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” e Unità cinofile della Questura di Genova, permettendo di controllare in modo massivo il flusso di utilizzatori della struttura ferroviaria e metropolitana.

I controlli a campione sono stati estesi anche ai bagagli a mano dei viaggiatori e a quelli riposti presso il locale deposito bagagli.

Gli agenti hanno arrestato un cittadino senegalese che ha destato sospetti per il suo comportamento inquieto. Al controllo è stato trovato in possesso di circa 17 grammi di cocaina e di 1.660 euro di cui non ha saputo dare alcuna giustificazione.

E’ stato quindi tratto in arresto e il denaro è stato sequestrato.

E’ stato invece sanzionato amministrativamente un cittadino del Marocco, in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale italiano, in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.