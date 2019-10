Genova. Una grossa perdita sta interessando piazzale Parenzo, nel quartiere di Staglieno, importante snodo viario della Val Bisagno.

Dalla strada sta fuoriuscendo tantissima acqua, e sulla carreggiata ci sono orami diversi centimetri di liquido.

Foto 2 di 2



Ponte Campanella è stato chiuso al traffico, si registrano forti disagi per il traffico. Traffico verso mare deviato su via Bobbio. In corso altre modifiche alla viabilità

(Foto Andrea Vella, video di Mauro Genova Barbavara)