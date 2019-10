Genova. Nella consueta cornice di entusiasmo e divertimento che sempre caratterizza l’evento, si è svolta domenica 29 settembre ad Andora la seconda tappa 2019 dell’Ocean Kids, manifestazione di gare oceaniche di nuoto per salvamento dedicata alle categorie Esordienti A e B.

Quinto posto nella classifica per società per la Sportiva Sturla, che si è presentata con sole quattro atlete: Alessandra Luccoli, Sara Lucifredi, Giulia Massa e Michela Cammisotto.

Terzo posto nella gara bandierine per la trascinatrice Alessandra Luccoli che arriva a ridosso del podio anche nella gara di corsa-nuoto-tavola. Ottimo quarto posto per Sara Lucifredi nella gara con tavola. Brave le ragazze della staffetta tavola Alessandra Luccoli e Michela Cammisotto, quarte per un soffio.

Ottimo invece il quartetto composto da Alessandra Luccoli, Michela Cammisotto, Sara Lucifredi e Giulia Massa, seconde nella staffetta torpedo.